«Урал» проведёт три ближайших домашних матча РПЛ без зрителей из-за коронавируса

«Урал» проведёт три ближайших домашних матча Российской Премьер-Лиги при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Свердловской области.

Таким образом, болельщики не смогут присутствовать на домашнем стадионе «Урала» на матчах чемпионата России с «Рубином» (21 марта), «Тамбовом» (5 апреля) и «Динамо» (26 апреля).

Сегодня, 11 марта, на территории Свердловской области был введён запрет на проведение массовых мероприятий при участии более 5000 человек. Данный запрет будет действовать в регионе до конца апреля. Ранее аналогичное ограничение было установлено в Москве.



Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек.