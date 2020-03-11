Агент: Божовича боссу «Амкара» посоветовал строитель. Сказал, что он крутой тренер

Футбольный агент Горан Велькович рассказал, как в «Амкаре» узнали о черногорском тренере Миодраге Божовиче.
«Там была забавная история. У [президента «Амкара» Валерия] Чупракова то ли в квартире, то ли в доме работал строитель, и он был сербом. Не знаю, с чего вдруг они об этом заговорили, но строитель сказал ему, что в Сербии есть тренер по имени Миодраг Божович и он очень крутой. Он на тот момент тренировал сербский клуб «Борац».
Как-то еду вместе с Сергеем Юраном из Ярославля в Москву, и раздаётся звонок. Это был Божович. Говорит: «Веля (так он меня называл), я знаю, что у тебя хорошие отношения с «Амкаром». Мне уже звонили из клуба, давай оформим переход». Как вы понимаете, он сразу был согласен ехать в Россию. Вот такие мелочи иногда решают судьбу человека. Хотя мне было видно: потенциал есть», — сказал Велькович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Божович тренировал «Амкар» в 2008 и 2011-2012 годах. Сейчас специалист возглавляет «Крылья Советов».
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