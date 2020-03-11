Агент Буффона наводил справки об Алексее Миранчуке

Футбольный агент Горан Велькович рассказал, что представитель голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона интересовался полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

«Жду в Серии А нескольких футболистов из России в ближайшие годы. Например, там может играть Алексей Миранчук. Силвано Мартино (агент Буффона. — Прим. «Чемпионата») спрашивал про него ещё год-два назад. Я тогда сказал, что это очень хороший футболист и придёт момент, когда ему нужно будет уехать из России.

Считаю, что ему не нужно играть в Англии — лучше выступать в Италии и Испании. Но если бы он ушёл в «Ювентус», это было бы ошибкой. «Милан»? Нет, он сейчас нестабилен, Алексею нужен клуб скромнее. «Удинезе», «Сассуоло», «Лацио» бы подошёл. За год подтянул бы язык и набрался опыта в Серии А.



€ 40 млн? Нет-нет, его объективная стоимость — € 20 млн. Если «Локомотив» получит ещё и бонусы, то это будут очень хорошие деньги», — сказал Велькович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.