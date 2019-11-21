«Ювентус» достиг договорённости о трансфере Ал. Миранчука летом 2020 года

«Ювентус» достиг договорённости по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.

Согласно информации источника, руководство «старой синьоры» осталось довольно выступлением 24-летнего хавбека в очных матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых россиянин забил два мяча. Через посредника Габриэле Джуффрида чемпиону Италии удалось договориться с «железнодорожниками» о праве первоочередной покупки игрока следующим летом. При этом сумма трансфера остаётся пока неизвестной. Итальянские СМИ полагают, что переход футболиста может обойтись «Ювентусу» в € 40 млн.

Также отмечается, что интерес к Миранчуку проявляют «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Зенит». Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.