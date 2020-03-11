Экс-сотрудник сборной России: в Госдуме подтвердили, что на 99,99% сроки Евро сдвинут

Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на ЧМ-2018, заявил, что Евро-2020 с высокой долей вероятности перенесут на более поздний срок из-за вспышки коронавируса.
«История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса. По чемпионату России решение ещё не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера.
Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело», — написал Латипов в «Инстаграме».
Ранее в УЕФА заявили, что старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, как и было запланировано изначально.
- 11 марта 2020
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