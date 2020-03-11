Финальный матч Кубка Испании из-за коронавируса перенесён на неопределённый срок

Финальный матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад» из-за угрозы распространения коронавируса перенесён, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).



Напомним, финальная игра была запланирована на 18 апреля. На данный момент рассматривается возможность проведения встречи 30 мая 2020 года. Точная дата будет объявлена позднее.

Ранее RFEF из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 предложила отменить все матчи ближайших туров Примеры и Сегунды. Такое же решение было принято и в отношении непрофессиональных турниров.

Испания является одним из центров эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлено 2026 случаев заражения. Вирус унёс 47 жизней, выздоровели 136 человек.