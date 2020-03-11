Федерация футбола Испании предлагает остановить чемпионат страны из-за коронавируса

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предлагает отменить все матчи ближайших туров Примеры и Сегунды из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее такое решение было принято в отношении непрофессиональных турниров, сообщает Cuatro.

Вчера, 10 марта, власти Испании приняли решение провести 28-й и 29-й туры Примеры и 32-й и 33-й туры Сегунды без зрителей на стадионах. RFEF считает, что этих мер недостаточно для безопасности игроков, и рекомендует отменить матчи. Сегодня должно состояться экстренное заседание по этому вопросу.

Испания является одним из центров эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлено 2026 случаев заражения. Вирус унёс 47 жизней, выздоровело 136 человек.