«Сочи» разгромил «Оренбург» со счётом 5:1, Кокорин оформил дубль

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встречался с «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой сочинцев со счётом 5:1.

Открыл счёт в матче защитник «Оренбурга» Тимур Аюпов, который после подачи Ивана Миладиновича нырнул и головой срезал мяч в свои ворота. На 34-й минуте форвард «Сочи» Александр Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол против Антона Заболотного. Свой второй гол Кокорин забил на 62-й минуте — нападающий принял мяч, вошёл в штрафную и точно пробил из-под игрока «Оренбурга» в дальний угол.

На 73-й минуте встречи Андрей Мостовой в контратаке подхватил мяч, на скорости ворвался в штрафную оренбуржцев и пробил в дальний нижний угол — 4:0. Пятый мяч ударом головой забил Кристиан Нобоа после розыгрыша углового. На 85-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джоэль Фамейе смог отыграть один мяч.

«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в РПЛ, поднявшись в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) занимает 11-е место.