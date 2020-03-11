Кокорин: «Зенит» забил ноль мячей, а я три? Они чемпионы, могут себе позволить

Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал свою игру в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой сочинцев со счётом 5:1, Кокорин оформил дубль.

«Игра была очень хорошая, особенно для нашего тренерского штаба. Впервые в сезоне мы забили пять мячей, все довольны, готовимся к следующей игре.



«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всё хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

«Зенит» после возобновления игр в РПЛ ещё не забивал в матчах чемпионата, Кокорин в трёх матчах за «Сочи» забил три гола.