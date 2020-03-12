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В «Рубине» отреагировали на перенос спортивных мероприятий в Татарстане

В «Рубине» отреагировали на перенос спортивных мероприятий в Татарстане
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о переносе спортивных и культурных мероприятий в Татарстане в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина в столице было наложено ограничение на проведение массовых мероприятий. В ближайшее время численность аудитории на одном мероприятии не должна превышать 5 тыс. человек.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия, в том числе матчи «Рубина»
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