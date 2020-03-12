Источник: в УЕФА предлагали «Интеру» и «Роме» сняться с Лиги Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин предлагал итальянским клубам «Интер» и «Рома» сняться с 1/8 финала Лиги Европы, чтобы продолжить проведение турнира, однако представители клубов ответили отказом. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Il Messaggero.

Ранее на официальном сайте УЕФА сообщили об отмене матчей 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе». Матчи должны были состояться сегодня, 12 марта.

Ранее стало известно, что нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели в связи с распространением в стране и во всём мире эпидемии коронавируса.

Вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.