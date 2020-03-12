РФС: контракт с Черчесовым продлят до 2024 года, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Российский футбольный союз (РФС) раскрыл детали продления контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Обновлённое соглашение вступит в силу с 13 марта и будет действовать до 30 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба РФС. Контракт может быть продлён до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления — выхода сборной России из группы на чемпионате мира 2022 года. Соглашение одобрил попечительский совет РФС.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до стадии 1/4 финала. Выйти в следующий раунд команда не сумела, уступив будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти. Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.