УЕФА может изменить формат плей-офф еврокубков из-за коронавируса

17 марта УЕФА собирается приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а после возобновления доиграть плей-офф в новом формате, утверждает L'Equipe.

По данным источника, четвертьфиналы могут пройти из одного матча. Матч может быть проведён на нейтральном поле либо хозяин будет выбран по итогам жеребьёвки. Затем вместо стандартных полуфиналов и финала УЕФА может провести мини-турнир.

Напомним, на данный момент сыграно четыре ответных матча 1/8 финала. В четвертьфинал вышли «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта». Из оставшихся матчей на данный момент перенесены на неопределённый срок встречи «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион». Матчи «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи» запланированы на 18 марта.