У генерального директора «Леганеса» Ортеги диагностирован коронавирус
У генерального директора «Леганеса» Мартина Ортеги обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в официальном «твиттере» испанского клуба.
«Официальное заявление: „Леганес“ временно прекращает тренировки, так как генеральный директор клуба сдал положительный тест на коронавирус», – сказано в заявлении.
Пост доступен в официальном «твиттере» "Леганеса".
В настоящий момент розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято испанскими властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
Чемпионат Испании приостановлен минимум на две недели из-за коронавируса
Читайте также
- 13 марта 2020
-
13:15
-
13:12
-
13:04
-
13:02
-
12:49
-
12:37
-
12:24
-
12:21
-
12:17
-
11:54
-
11:52
-
11:26
-
11:07
-
10:59
-
10:44
-
10:43
-
10:25
-
10:19
-
10:13
-
10:12
-
09:56
-
09:41
-
09:38
-
07:54
-
07:15
-
06:38
-
06:18
-
06:08
-
05:41
-
04:54
-
04:41
-
04:28
-
04:01
-
03:26
-
02:46
Партнерский контент