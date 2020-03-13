У генерального директора «Леганеса» Ортеги диагностирован коронавирус

У генерального директора «Леганеса» Мартина Ортеги обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в официальном «твиттере» испанского клуба.

«Официальное заявление: „Леганес“ временно прекращает тренировки, так как генеральный директор клуба сдал положительный тест на коронавирус», – сказано в заявлении.

Пост доступен в официальном «твиттере» "Леганеса".

В настоящий момент розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято испанскими властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.