УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА на своём официальном сайте объявил о решении приостановить нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Все еврокубковые матчи, запланированные на следующую неделю, не состоятся. О дате их проведения будет объявлено позднее. Данное решение связано с эпидемией коронавируса.
Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в ряде стран решили проводить матчи без зрителей, а позднее и вовсе приостановили чемпионаты. При пустых трибунах также прошло сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
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