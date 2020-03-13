«ПСЖ» отменил тренировки после приостановки чемпионата Франции

Тренировки футболистов «Пари Сен-Жермен» отменены после приостановки чемпионата Франции из-за коронавируса. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, всем футболистам «ПСЖ», в том числе молодёжной команде, велели оставаться дома, а тренировочный центр был закрыт.

О приостановке Лиги 1 и Лиги 2 стало известно сегодня, 13 марта. Ранее Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент федерации Ноэль Ле Грэ.

В настоящий момент среди топ-5 европейских лиг были приостановлены все чемпионаты, кроме немецкой Бундеслиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.