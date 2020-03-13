Французская Лига 1 приостановлена из-за коронавируса

Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Лиги 1.

«Следуя указаниям президента Франции о введении мер по борьбе с кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции 13 марта принял решение немедленно приостановить Лигу 1 и Лигу 2 до появления дальнейших указаний», – сказано в заявлении.

Ранее Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент федерации Ноэль Ле Грэ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.