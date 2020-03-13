Гендиректор «Химок»: надо продолжать ФНЛ. У нас не такая ситуация, как в Италии

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался по поводу возможного приостановления сезона Футбольной национальной лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я понимаю, что сейчас эпидемия. Но у нас нет каких-то сверхмер. Моё мнение — надо продолжать ФНЛ. У нас не такая ситуация, как в Италии. Конечно, мы все в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, но что-то же у людей должно быть. Мы должны играть, хоть и со всеми мерами безопасности», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки», набрав 53 очка, занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. На 15 марта у команды Сергея Юрана запланирован выездной матч 27-го тура с нижнекамским «Нефтехимиком».

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