«Балтика» призвала остановить чемпионат России

Глава совета директоров калининградской «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что розыгрыш Футбольной национальной лиги (ФНЛ) должен быть приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

«Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнирах.



Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками? Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности тех, которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен», — цитирует «РБК-Спорт» Шендерюка-Жидкова.

По информации источников, «Балтика» в пятницу обратится с предложением о приостановке чемпионата в Российский футбольный союз (РФС) и ФНЛ.



Домашний матч «Балтики» с «Армавиром» в ФНЛ 15 марта пройдёт без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.



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