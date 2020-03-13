Талалаев: российский футбол надо остановить на месяц и задушить вирус, как в Китае

Бывший главный тренер «Химок», экс-футболист «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал ситуацию с возможной приостановкой чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

«Российскому футболу нужно остановиться на месяц. Здоровье превыше всего. Я праздновал Новый год в Китае и улетел перед самым закрытием страны. По серьёзности того, что происходило там, могу сказать, что это не шутки. Футбол — это наша жизнь, но рисковать не стоит.

Сейчас подождём, а дальше спокойно доиграем. Надо, как в Китае, задушить вирус на корню, принять жёсткие меры, чтобы наше славянское разгильдяйство не позволило ему распространиться. Волна к нам приходит сейчас, нужно действовать, чтобы все были живы и здоровы», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс. человек.

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