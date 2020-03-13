Запрет массовых мероприятий на Кубани коснётся матча «Сочи» — «Краснодар»

В Краснодарском крае ввели запрет на проведение спортивных, культурных и иных мероприятий с участием более 1000 человек.

Запрет будет действовать с 15 марта по 1 мая, сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края. Ограничение введено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на Кубани.

Отметим, что на 15 марта запланирован матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар», который пройдёт на стадионе «Фишт». В соответствии с запретом встреча может пройти без зрителей, в ином случае допуск болельщиков на матч будет ограничен.

12 марта в Краснодарском крае был выявлен первый заболевший в результате заражения коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.

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