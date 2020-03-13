Источник: принято решение о приостановке РПЛ и КХЛ

Решение о приостановке чемпионата России по футболу и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за эпидемии коронавируса уже принято, сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».
Вопрос решался на уровне Министерства спорта. Официально о приостановке футбольного чемпионата должно быть объявлено 17 марта после консультаций с УЕФА. Сообщается, что 22-й тур РПЛ будет сыгран с учётом ограничений, введённых региональными властями. Решение о приостановке плей-офф КХЛ тоже принято.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что вопрос о приостановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции рассмотрят во вторник, 17 марта, на совещании в РПЛ.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.
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