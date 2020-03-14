Все турниры в Европе могут приостановить до сентября
Европейские турниры, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, могут продолжиться не раньше сентября, сообщает The Independent.
Отмечается, что руководители АПЛ и других европейских лиг готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября. УЕФА готов перенести Евро-2020 и остановить проведение футбольных матчей по всему континенту.
Ранее сообщалось, что УЕФА сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год на конференции 17 марта. Изначально Евро-2020 планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
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