Товарищеский матч Германия – Италия отменён по решению властей Нюрнберга
Товарищеский матч между сборными Германии и Италии отменён по решению властей Нюрнберга, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
Сообщается, власти Нюрнберга, где должен был пройти товарищеский матч Германия – Италия 31 марта, запретили все массовые мероприятия, в которых будут принимать участие более 100 человек. Учитывая то, что обе команды, организаторы и СМИ рассчитывали на более, чем 100 человек, было принято решение отменить встречу.
В ближайшее время Немецкий футбольный союз предоставит информацию о возврате билетов на матч.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
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