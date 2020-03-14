Товарищеский матч Германия – Италия отменён по решению властей Нюрнберга

Товарищеский матч между сборными Германии и Италии отменён по решению властей Нюрнберга, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Сообщается, власти Нюрнберга, где должен был пройти товарищеский матч Германия – Италия 31 марта, запретили все массовые мероприятия, в которых будут принимать участие более 100 человек. Учитывая то, что обе команды, организаторы и СМИ рассчитывали на более, чем 100 человек, было принято решение отменить встречу.

В ближайшее время Немецкий футбольный союз предоставит информацию о возврате билетов на матч.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.