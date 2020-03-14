«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Вулверхэмптона» Жоты

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести футболиста «Вулверхэмптона» Диогу Жоту. Об этом сообщает Daily Mail.



Уже в ближайшее время лондонцы намерены начать активные переговоры о трансфере португальского форварда. Интересно, что в его контракте с «Вулвз» существует пункт, по которому часть суммы от следующей сделки пойдёт в казну его предыдущего клуба — мадридского «Атлетико». В связи с этим ожидается, что «волки» запросят у «Арсенала» ещё более высокую цену.



В этом сезоне 23-летний Жота провёл на клубном уровне 37 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт форварда действует до 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.