Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся

Бывшей генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о пандемии коронавируса.



«Новости вируса. В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад. Центр эпидемии переместился в Европу, где у всех всё очень по-разному.



Хуже всех — в Италии, что-то они делают совсем неправильно, лучше всех — в Германии, до Восточной Европы. И до нас вирус [пока] не добрался. Может, и не доберётся», — написал Геркус на странице в «Твиттере».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат Франции. Также прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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