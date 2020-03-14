Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся

Бывшей генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о пандемии коронавируса.
«Новости вируса. В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад. Центр эпидемии переместился в Европу, где у всех всё очень по-разному.
Хуже всех — в Италии, что-то они делают совсем неправильно, лучше всех — в Германии, до Восточной Европы. И до нас вирус [пока] не добрался. Может, и не доберётся», — написал Геркус на странице в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат Франции. Также прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- 14 марта 2020
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:28
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:37
-
10:31
-
10:14
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:20
-
09:18
-
08:31
-
08:06
-
06:26
-
06:13
-
05:49
-
04:59
-
04:22
-
04:10
-
03:18
-
02:50
-
02:34
-
02:14
-
01:38
-
01:20
-
00:58
-
00:57