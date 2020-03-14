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Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся

Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
Футбол / РПЛ 0

Бывшей генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о пандемии коронавируса.

«Новости вируса. В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад. Центр эпидемии переместился в Европу, где у всех всё очень по-разному.

Хуже всех — в Италии, что-то они делают совсем неправильно, лучше всех — в Германии, до Восточной Европы. И до нас вирус [пока] не добрался. Может, и не доберётся», — написал Геркус на странице в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат Франции. Также прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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