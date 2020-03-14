Марадона поддержал жителей Италии в связи с эпидемией коронавируса

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», поддержал жителей Италии в связи с эпидемией коронавируса. В Италии за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек.



«Я жил в Неаполе семь лет. Там живёт часть моей семьи и множество людей, которые любят меня и которых я люблю. Италия — это часть моей жизни, поэтому я хочу поддержать её в трудный момент. В Италии все поняли, как важно оставаться дома. Я надеюсь, что в Аргентине мы сможем вовремя среагировать. Некоторые с иронией относятся к эпидемии, но правда в том, что в прошлую субботу здесь, в Аргентине, никто не говорил о пандемии. Мы прощались, целуя друг друга. Стадионы были заполнены. Верно говорят: «Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать». Надеюсь, что каждый сможет пройти через это наилучшим образом. И там, и здесь. Трудно обучить страну за 15 минут, но мы можем сделать это, просвещая и уважаю друг друга. Всем удачи!» — написал Марадона на странице в «Инстаграме».

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