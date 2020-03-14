Читатели «Чемпионата»: останавливать РПЛ из-за угрозы коронавируса не стоит

Клубы Российской Премьер-Лиги 17 марта на совещании обсудят вопрос о приостановлении турнира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



«Чемпионат» провёл опрос «Нужно ли останавливать РПЛ в связи с эпидемией коронавируса?». В голосовании приняло участие 6278 человек.

40% респондентов считают, что чемпионат России, вне всяких сомнений, необходимо ставить на паузу.

36% проголосовавших придерживаются мнения, что футболисты должны продолжить играть до тех пор, пока в России не будет подтверждена эпидемия.

Ещё 24% читателей считают, что РПЛ ни в коем случае нельзя останавливать — матчи без зрителей должны стать крайней мерой предосторожности.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 47.

Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты.