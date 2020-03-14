Инфантино показал, как нужно правильно мыть руки

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал челлендж «Безопасные руки», запущенный для борьбы с пандемией коронавируса.

Инфантино подробно показал, как нужно правильно мыть руки. Футбольный чиновник передал челлендж экс-футболистам Дидье Дрогба и Кака. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФИФА.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус записал видео как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.