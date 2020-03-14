Куман не сможет возглавить «Барселону» из-за коронавируса

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не сможет возглавить «Барселону» из-за пандемии коронавируса, сообщает De Telegraaf.

В контракте с нидерландской командой у Кумана прописан пункт, что после Евро-2020 он сможет присоединиться к каталонцам в качестве тренера. Из-за эпидемии коронавируса в руководстве УЕФА рассматривают возможность переноса Евро-2020 на следующий год. Если это произойдёт, «Барселона» не сможет пригласить голландца на пост главного тренера.

Ранее Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны».



Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».



Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,6 тысячи человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.