Куман не сможет возглавить «Барселону» из-за коронавируса

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не сможет возглавить «Барселону» из-за пандемии коронавируса, сообщает De Telegraaf.
В контракте с нидерландской командой у Кумана прописан пункт, что после Евро-2020 он сможет присоединиться к каталонцам в качестве тренера. Из-за эпидемии коронавируса в руководстве УЕФА рассматривают возможность переноса Евро-2020 на следующий год. Если это произойдёт, «Барселона» не сможет пригласить голландца на пост главного тренера.
Ранее Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны».
Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,6 тысячи человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.
- 14 марта 2020
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
17:23
-
17:17
-
17:07
-
16:58
-
16:52
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:20
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:07
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:25