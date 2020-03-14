Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Рубин»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Рубин»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и казанского «Рубина» назвали составы на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Денисов, Ткачёв, Костадинов, Чаушич, Лесовой, Э. Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Комбаров, Хагуш, Володько, Пантелеев, Ковалев, К. Кангва, Банда, Минаев, Аджоев.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Данченко, Макаров, Коновалов, Абильгор, Давиташвили, Подберёзкин, Зуев, Игнатьев.

Запасные: Городовой, Коновалов, Гранат, Самошников, Степанов, Сантос, Бакаев, Йевтич, Могилевец.

Встреча состоится сегодня, 14 марта, в Туле на стадионе «Арсенал», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Рубин».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020