«Арсенал» — «Рубин»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и казанского «Рубина» назвали составы на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Денисов, Ткачёв, Костадинов, Чаушич, Лесовой, Э. Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Комбаров, Хагуш, Володько, Пантелеев, Ковалев, К. Кангва, Банда, Минаев, Аджоев.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Данченко, Макаров, Коновалов, Абильгор, Давиташвили, Подберёзкин, Зуев, Игнатьев.

Запасные: Городовой, Коновалов, Гранат, Самошников, Степанов, Сантос, Бакаев, Йевтич, Могилевец.

Встреча состоится сегодня, 14 марта, в Туле на стадионе «Арсенал», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Рубин».