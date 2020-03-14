«Динамо» назвало звезду в честь легендарного вратаря Хомича
Московское «Динамо» в «Твиттере» сообщило о появлении звезды с именем бывшего вратаря команды Алексея Хомича в честь 100-летия со дня его рождения.
Клуб также сообщил, что у «Динамо» появится официальное созвездие, состоящее из 11 звёзд — по числу футболистов в стартовом составе. Сегодня, 14 марта, созвездие «Динамо» зарегистрируют в «Международном каталоге небесных тел». По форме оно будет напоминать букву «Д».
Хомич родился 14 марта 1920 года в Москве. Выступал за «Пищевик» (1940–1941), в 1944 году стал игроком «Динамо». После поездки «Динамо» в Великобританию за прыгучесть получил прозвище Тигр. В 1953-м стал игроком минского «Динамо», где играл до 1956 года. Умер в мае 1980 года, похоронен на Хованском кладбище в Москве.
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