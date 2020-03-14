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Жёлтая Тедеско, прорыв фанатов к игрокам и сейв Максименко. Фото победы «Спартака»

Болельщики ФК «Спартак»
Жёлтая Тедеско, прорыв фанатов к игрокам и сейв Максименко. Фото победы «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

14 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. В конце первого тайма, на 44-й минуте, форвард «Спартака» Эсекьель Понсе сравнял счёт. На 71-й минуте нападающий Джордан Ларссон вывел московскую команду вперёд. Третий гол «Спартака» — на счету хавбека Резиуана Мирзова. Это поражение «Оренбурга» стало вторым подряд в чемпионате России.

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.

Лучшие кадры с матча «Оренбург» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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