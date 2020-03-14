Иммобиле обматерил британского врача, обвинившего итальянцев в спекуляциях на коронавирусе

Нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле разозлили слова британского селебрити-доктора Кристиана Дженсена, который высказался о коронавирусе в Италии.
«Это может показаться немного расистским, и, возможно, мне придётся извиниться, но вы не считаете, что эта ситуация используется в качестве оправдания? Итальянцам хотелось всё закрыть, на некоторое время прекратить работать, чтобы наслаждаться долгой сиестой.
Думаю, эта эпидемия больше живёт в прессе, чем в реальной жизни. Можно вспомнить о гриппе, который убивает тысячи людей каждый год», — приводит слова Дженсена Goal со ссылкой на FUBAR Radio.
Услышав эти слова, Иммобиле опубликовал сообщение на своей странице в «Инстаграме», в котором обматерил доктора.
«Иди и скажи это родственникам умерших людей или тем, кто борется за свою жизнь в больнице, кретин! Говорю тебе это от всего сердца: иди к чёрту!» — написал футболист.
- 14 марта 2020
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