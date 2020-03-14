Семья Семака ушла на карантин

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что она вместе с детьми уходит на карантин из-за эпидемии коронавируса.

«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределённый срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи.



Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки.



В те времена, когда происходили события, описанные в фильме «Отстреливая собак», мы пили кока-колу, ели сникерсы и не знали, что где-то на другом конце земли около 1 млн человек будет в тар-тар зарублено мачете… Обращая в плюс любую ситуацию, чтобы не горевать о переносе африканских миссий, я решила собрать ещё больше средств гигиены для кенийских девушек», — написала Анна в «сториз» «Инстаграма».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.