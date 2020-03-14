Семак — о коронавирусе: очень жаль видеть происходящее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги с «Уралом» и прокомментировал ситуацию, связанную с пандемией коронавируса в мире.



«Подготовка к матчу не корректировалась, за исключением тех мер профилактики, которые мы можем предпринять. Конечно, эта шумиха сказывается на команде. Думаю, все следят за новостями. Очень жаль видеть происходящее — и число умирающих, и очень быстро растущее число больных.



Ждём интересной игры. «Урал» — команда, которая любит играть в футбол. Там собраны техничные игроки, которые умеют играть в футбол, хороши в быстрых атаках, могут обыграть один в один. Постоянно исходит угроза от Бикфалви. Панюков был в «Зените», и ему хочется проявить себя с лучшей стороны. У него очень хорошие бомбардирские качества. Но мы прежде всего должны смотреть на себя и на свою игру», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ. Премьер».

Пресс-конференция и микст-зона после матча РПЛ «Зенит» — «Урал» будут отменены