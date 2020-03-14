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«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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Семак — о коронавирусе: очень жаль видеть происходящее

Семак — о коронавирусе: очень жаль видеть происходящее
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги с «Уралом» и прокомментировал ситуацию, связанную с пандемией коронавируса в мире.

«Подготовка к матчу не корректировалась, за исключением тех мер профилактики, которые мы можем предпринять. Конечно, эта шумиха сказывается на команде. Думаю, все следят за новостями. Очень жаль видеть происходящее — и число умирающих, и очень быстро растущее число больных.

Ждём интересной игры. «Урал» — команда, которая любит играть в футбол. Там собраны техничные игроки, которые умеют играть в футбол, хороши в быстрых атаках, могут обыграть один в один. Постоянно исходит угроза от Бикфалви. Панюков был в «Зените», и ему хочется проявить себя с лучшей стороны. У него очень хорошие бомбардирские качества. Но мы прежде всего должны смотреть на себя и на свою игру», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ. Премьер».

Пресс-конференция и микст-зона после матча РПЛ «Зенит» — «Урал» будут отменены
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