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Суарес может вернуться на поле в апреле

Суарес может вернуться на поле в апреле
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстанавливается после травмы колена с опережением графика.

Уругвайский форвард может вернуться в строй к концу апреля, сообщает AS.

В январе Суареса прооперировали в связи с травмой мениска правого колена. «Барселона» сообщала, что он пропустит около четырёх месяцев. В феврале 33-летний уругваец уже ходил без костылей и рассчитывал вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 11 забитых мячей (1 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

Чемпионат Испании приостановлен как минимум на два тура из-за эпидемии коронавируса.

Суарес надеется вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов
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