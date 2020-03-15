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«Спасибо за заботу о нас». «Атлетик» подсветил стадион словами благодарности врачам. Видео

«Спасибо за заботу о нас». «Атлетик» подсветил стадион словами благодарности врачам. Видео
Футбол / Испания 0

«Атлетик» из Бильбао подсветил свой стадион словами благодарности врачам.

«Спасибо за заботу о нас», — гласит надпись на домашней арене «Атлетика».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Атлетика».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тыс. Испания является одним из центров распространения коронавируса в Европе. На этот момент в стране зафиксировано 6391 случая заражения COVID-19. Вирус унёс жизни 196 человек, выздоровело 517.

На этой неделе в Испании приняли решение приостановить проведение матчей Примеры и Сегунды как минимум на два тура.

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