Тренер «Байера»: не сможем удержать Хаверца этим летом, трансфер будет на € 100 млн

Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал о работе с 20-летним полузащитником команды Каем Хаверцом. Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны многих клубов, в том числе мюнхенской «Баварии».

«Хаверцу всего 20 лет, но это уже четвёртый его сезон в Бундеслиге. Это говорит о многом. Все в Германии считают его вундеркиндом. С ним приятно работать — умный парень, играет на пианино.



Мы продали Брандта в дортмундскую «Боруссию» прошлым летом. Неожиданно Хаверц стал привлекать больше внимания. На него многое свалилось перед зимним перерывом. Мы проиграли в дерби с «Кёльном», а через три дня уступили «Герте» дома. Внезапно весь стадион начал его освистывать. После этого он был опустошён. «Почему люди меня ненавидят?». Приходилось объяснять, что дело не в ненависти, просто такое случается.



Мы не сможем удержать Хаверца грядущим летом. Это будет трансфер на 100 млн. Я бы сказал, больше, чем на € 100 млн», – приводит слова Боша AD.