Тарасов назвал дураками и недалёкими лицемерами тех, кто оскорбляет Терешкову

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов вступился за депутата Государственной думы Валентину Терешкову. Напомним, Терешкова выступила с предложением разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах.
«Дорогие друзья, здесь, на своей странице, не буду обсуждать, правильно или неправильно сказала Терешкова. Её позиция — этого я не касаюсь, но с недоумением смотрю, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть «сукой» и писать гадости в её адрес в Интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалёким лицемером надо быть!
Хочу сказать, что всегда нужно следить за языком, кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае, это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого, чтобы ещё мы здесь показывали свою невоспитанность. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто её оскорбляет, после такого — просто говном», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
- 15 марта 2020
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