Акцию в поддержку Терешковой провёл Общероссийский народный фронт, а не фанаты «Арсенала»

Акция в поддержу депутата Госдумы Валентины Терешковой на матче тульского «Арсенала» с казанским «Рубином» была проведена не фанатами тульского клуба, а молодёжной ячейкой Общероссийского народного фронта – «Молодёжкой ОНФ». Об этом сообщается в официальном сообществе движения во «ВКонтакте».

«Валентина Терешкова – человек мирового масштаба, и, когда увидели, как в её адрес высказывают всякие нелицеприятные вещи, мы посчитали, что не имеем права промолчать. Мы же понимаем, что вряд ли бы кто-то из тех, кто сейчас пишет про первую женщину-космонавта гадости в Сети, рискнул сказать это напрямую. Глаза в глаза. Можно ведь и схлопотать. А Интернет всё стерпит. Поэтому акция «Молодёжки ОНФ» в поддержку Валентины Терешковой проходит не в Интернете. Мы открыто высказываем свою позицию и по отношению к ней, и к нашему президенту. Нет сегодня политического лидера сильнее Владимира Путина. И все это прекрасно понимают, вот и злятся. Не стоит поддаваться провокациям», — сказал один из руководителей ОНФ Игорь Кастюкевич.