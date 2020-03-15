Нобоа: если бы «Сочи» проиграл сегодня, то всё равно выглядел бы лучше «Краснодара»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0)

«С каждой тренировкой и игрой мы выглядим лучше и лучше. Если бы мы даже проиграли сегодня, то мы всё равно выглядели лучше, чем „Краснодар“. В первом тайме мы играли просто супер, создали очень много моментов, но жаль, что не забили. Нам это удалось во втором тайме. Мы отлично и компактно играли в обороне. Я уже говорил, что для нас каждая игра сейчас, как финал. Эти три очка очень важны.



Во-первых, играть стали лучше благодаря тренеру. Ему очень важна тактика, это видно. Во-вторых, Кокорин очень силён, я тоже это говорил. И последнее, каждый игрок очень переживает за результат.



Есть ли у нас слабые стороны? Конечно. Нужно смотреть на следующую игру с „Ростовом“ и на каждую ошибку в нашем тренировочном процессе. Каждый раз, когда ты растёшь, смотришь на свои ошибки по-другому. Повторюсь, нужно играть, как будто мы последние, и каждая игра для нас как финал.



«Краснодар» — очень хорошая команда, просто мы сегодня играли очень хорошо. Через не могу, компактно. Скажется ли плохо на нас перерыв, учитывая какую форму мы набрали? Мы свой уровень и форму поддерживаем на тренировке. Посмотрим, что решат во вторник. Если скажут, что всё, — будем думать дальше", — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.