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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов, тренеров и фанатов.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Оренбург» (23) — на 12-м месте.

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В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Оренбург» в гостевом матче сыграет с московским «Локомотивом». Оба матча состоятся 21 марта.

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