Севильское дерби состоится. Футболисты «Бетиса» и «Севильи» сыграют в FIFA

Защитник" Севильи" Серхио Регилон и нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас сыграют в FIFA 20.

«Севильское дерби состоится сегодня вечером. Борха Иглесиас сыграет против меня в FIFA, встречу прокомментирует Ибаи Льянос на Twitch. Всё ради того, чтобы немного повеселиться», — написал Регилон на своей странице в «Твиттере».

Матч 28-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Бетис» был запланирован на сегодня, 15 марта. 12 марта стало известно, что нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире COVID-19.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тыс.