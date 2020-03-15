Персонал на матче ЦСКА — «Уфа» обязали использовать медицинские маски

Весь персонал, задействованный на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Уфой», обязали использовать медицинские маски. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков в «Твиттере». Матч пройдёт сегодня, 15 марта, в Москве на «ВЭБ Арене», начало — 16:30 мск.
Пост доступен в "твиттере" Андрея Панкова.
«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию, а также прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее ЦСКА объявил, что не будет проводить послематчевые мероприятия для прессы после встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
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