Судья Федотов: Вилков должен был удалять Баринова за удар Норманна в шею

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение относительно эпизода в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (1:3), в котором полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов получил жёлтую карточку за нарушение против хавбека ростовчан Матиаса Норманна.
«Вилков должен был удалять Баринова за удар Норманна в шею, тут должен был вмешаться VAR. Но для Вилкова на поле это была жёлтая, а те, кто следит за повторами, вмешиваться не стали. То, что делает игрок «Локомотива», это не захват за шею, а удар. Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шёл ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, а ударил игрока «Ростова» в шею. Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Баринов получил жёлтую карточку в добавленное ко второму тайму время.
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