В Австралии форвард не забил с линии ворот. Защитник в последнюю секунду выбил мяч

В матче 23-го тура австралийской А-лиги между «Мельбурн Сити» и «Вестерн Сидней Уондерерс» (1:1) произошёл курьёзный эпизод, в котором форвард сиднейской команды Саймон Кокс не реализовал стопроцентный момент.

На 69-й минуте встречи защитник «Мельбурна» Кёртис Гуд, отдавая пас головой своему вратарю, совершил грубую ошибку. Мяч перехватил Кокс, который вышел один на один с голкипером мельбурнской команды Томом Гловером, переиграл его и несильным ударом отправил мяч в пустые ворота. Так как мяч катился медленно, Кокс хотел добить его, однако защитник успел вернуться. Игрок «Мельбурна» на линии ворот выбил мяч из-под ног форварда «Вестерн Сидней Уондерерс», сохранив счёт 1:1.

Встреча в итоге завершилась со счётом 1:1. Видео доступно на «Чемпионате».