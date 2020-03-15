В Бундеслиге выбрали лучший гол февраля
Автором лучшего гола февраля в чемпионате Германии стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан.
Хавбек отличился дальним ударом в матче 21-го тура с леверкузенским «Байером» (3:4).
Видео можно посмотреть в YouTube-канале Бундеслиги. Права на видео принадлежат DFL.
Джан перешёл в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в пяти матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до лета 2022 года.
«Боруссия», набрав в 25 матчах 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.
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