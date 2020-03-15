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Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть Серию А

Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть Серию А
Футбол / Евро-2020 0

Федерация футбола Италии попросит перенести Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса, чтобы сезон Серии А мог завершиться.

«Мы предложим УЕФА отложить чемпионат Европы. Постараемся доиграть внутренний чемпионат, это будет более справедливо и правильно после всех трат и жертв наших клубов. Из-за распространения коронавируса футбол в топ-лигах Европы прекратился, национальные и континентальные клубные соревнования были приостановлены или отложены», — заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина в эфире Sport Mediaset, передаёт Sky Sports.

Чемпионат Италии был приостановлен 9 марта. УЕФА примет решение по Евро-2020 во вторник, 17 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 76 тыс.

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