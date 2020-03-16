Сёмин и Карпин здоровались локтями, Шомуродов играл без бутсы, Крыховяк феерил. Яркие фото

15 марта в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 3:1.
Москвичи открыли счёт на 34-й минуте, когда полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк по дуге с 30 с лишним метров закрутил мяч в левый верхний угол, Сергей Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от неё залетел в ворота. Вратарю «Ростова» засчитали автогол.
Спустя четыре минуты хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и пробил по воротам со средней дистанции, попав в дальний угол. На 42-й минуте Крыховяк забил третий гол во встрече. Мацей Рыбусь с левого фланга прострелил в штрафную, мяч задел кого-то из защитников, но достался Крыховяку, который метров с десяти мощно пробил под перекладину.
На 64-й минуте полузащитник «Ростова» Ивелин Попов реализовал пенальти, пробив в правый верхний угол ворот Гильерме.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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